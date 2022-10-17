Девушка из Екатеринбурга села к незнакомцам в машину и отдала им 16 тысяч рублей

Полиция советует гражданам быть бдительными и не доверять незнакомцам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Анна из Екатеринбурга стояла на пешеходном переходе у дома №2 по улице Стрелочников, когда к ней подъехал белый Hyundai без номеров. Водитель начал разговаривать с девушкой. Он представился Давидом, а его пассажир — Моисеем.

- Они предложили сесть в машину. Хотя я вообще так не знакомлюсь и людям просто так не доверяю, это совершенно на меня непохоже. Но я почему-то села. Они сказали, что их счета заблокировались, а им нужны деньги на бензин, - рассказала Анна порталу E1.RU.

Девушка поверила мужчинам. Она перевела им 12 тысяч и оставила свой номер телефона. При этом Анна пыталась взять с незнакомцев расписку, но они оставили ей в качестве залога беспроводные наушники.

На следующий день после встречи Давид позвонил девушке и попросил еще денег. Незнакомцы объяснили, что им нужны средства, чтобы доехать до Абхазии. Анна перевела им еще четыре тысячи рублей.

Девушка поняла, что ее обманули, когда вбила номер телефона в поисковик. Он оказался свердловским. Мужчины перестали отвечать на звонки. В городском УМВД советуют гражданам быть внимательными и бдительными, чтобы не попасться на уловки мошенников.

- Полиция в очередной раз рекомендует гражданам быть бдительными и не доверять незнакомым лицам, просящим одолжить или перевести куда-либо ваши деньги. Если вы все же стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел, - заявили там.