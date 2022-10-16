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Происшествия16 октября 2022 16:51

В Нижней Туре в ДТП пострадал 8-летний мальчик

Три человека после дорожной аварии попали в больницу
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В аварии травмы получили три человека. Фото: официальная группа "Пропаганда БДД в Нижней Туре"

В аварии травмы получили три человека. Фото: официальная группа "Пропаганда БДД в Нижней Туре"

В Нижней Туре в 11:40 15 октября произошло серьезное ДТП с участием ребенка. По информации отдела пропаганды БДД города, в аварии получили травмы двое взрослых и 8-летний мальчик.

На улице Ленина в Нижней Туре возле дома №70 произошло столкновение двух иномарок. В ДТП пострадали три человека, - рассказывают в ГИБДД Нижней Туры.

Как выяснилось, 50-летний мужчина за рулем иномарки «Рено Логан» ехал по Ленина, и не рассчитал боковой интервал до иномарки «Хенде Солярис», за рулем которой находилась 26-летняя женщина.

В аварии травмы получили водитель «Хенде», а также мальчик, который находился рядом с женщиной, и пассажир первой иномарки. Все попали в больницу с различными травмами.

- У месту ДТП выезжало пожарно-спасательное подразделение в составе одной единицы техники и четырех человек личного состава. Обстоятельства ДТП выясняет ГИБДД, - сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.