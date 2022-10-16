В Нижнем Тагиле через неделю выпадет снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

На следующей неделе в Нижнем Тагиле ожидаются заморозки и снег. Похолодание придет в город в четверг, 20 октября.

В понедельник, 17 октября, и во вторник, 18 октября, столбики термометров поднимутся до максимальной отметки в +7 градусов, ночью станет прохладнее, всего +3 градусов. Осадков не будет.

В среду, 19 октября, в Нижний Тагил придут кратковременные дожди, днем ожидается +4 градуса, ночью – плюс 2 градуса.

В четверг и в пятницу осадков в уральском городе не ожидается. Однако придут заморозки. Ночью температура понизится до – 3 градусов, днем будет +2.

В выходные станет еще прохладнее: днем воздух прогреется до +1 градуса, ночью температура воздуха будет опускаться до -5 градусов. Также в воскресенье возможен снег.

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