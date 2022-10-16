В начале недели в Екатеринбург придет похолодание

В середине недели в Екатеринбурге ожидается дождь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале новой недели в Екатеринбург и Свердловскую область идут похолодание. Также несколько дней в уральской столице будут идти дожди. Об этом сообщает уральский Гидрометцентр.

В первые три ночи новой недели с 17 октября в Свердловской области будет от 0 до 5 градусов, днем воздух прогреется до отметок +5 … + 10 градусов в понедельник, от +4 до +9 градусов во вторник и от +3 до + 9 в среду. Каждый день будет идти небольшой дождь.

В Екатеринбурге с понедельника по среду будет теплее. Так, 17 октября ожидается от +6 до +9 градусов, во вторник от +5 до +8 градусов, в среду от +5 до +6 градусов. Дождь в Екатеринбурге пройдет только в среду.