По участку ЕКАД, который открыл Путин, в сутки проезжает 26 тысяч машин

ЕКАД замкнули 9 сентября 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки на участке Екатеринбургской кольцевой автодороги, на отрезке от Полевского тракта до Челябинского тракта, проезжает больше 26 тысяч автомобилей. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

На участке, который сентябре этого года открыли президент Владимир Путин и губернатор Евгений Куйвашев, проезжает 10 400 летковых машин и небольших грузовиков. Большая часть трафика – это крупные автомобили – от двухосных грузовиков до шестиосных автопоездов.

Предположительно, к началу 2023 году интенсивность движения на этом участке ЕКАД может подрасти в полтора раза, так как часть грузовиков могут перестроить маршруты с северного полукольца кольцевой автодороги на южное.

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