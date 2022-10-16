Число осужденных в Свердловской области снизилось на 10%

На Урале сокращается число сидельцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество осужденных, отбывающих наказание в колониях Екатеринбурга и Свердловской области, по итогам 2021 года снизилось на 10%. Такие данные приводит пресс-служба ГИФСИН по Свердловской области.

От общего число спецконтенгента 8 400 человек трудятся, чтобы выплачивать деньги по искам потерпевших. Такое количество заключенных, привлеченных к труду, является рекордным.

Часть осужденных занимаются в цехах двух колоний Нижнего Тагила и одной колонии Екатеринбурга производством мебели. По отдельным позициям их продукция заменит товары популярного бренда IKEA.

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