Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 октября 2022 9:25

Число осужденных в Свердловской области снизилось на 10%

Больше 8 тысяч человек трудятся во время отбывания срока
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На Урале сокращается число сидельцев

На Урале сокращается число сидельцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество осужденных, отбывающих наказание в колониях Екатеринбурга и Свердловской области, по итогам 2021 года снизилось на 10%. Такие данные приводит пресс-служба ГИФСИН по Свердловской области.

От общего число спецконтенгента 8 400 человек трудятся, чтобы выплачивать деньги по искам потерпевших. Такое количество заключенных, привлеченных к труду, является рекордным.

Часть осужденных занимаются в цехах двух колоний Нижнего Тагила и одной колонии Екатеринбурга производством мебели. По отдельным позициям их продукция заменит товары популярного бренда IKEA.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мебель из свердловских колоний частично заменит продукцию IKЕА. Уральские заключенные с начала года изготовили продукции на 800 миллионов рублей (подробнее)