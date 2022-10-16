В Екатеринбурге станцию метро и торговый центр соединит переход

Из метро можно будет попасть в ТЦ, не выходя на улицу Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Уралмаше конечную станцию екатеринбургского метрополитена «Проспект Космонавтов» и торговый центр «Омега» соединят подземным переходом. Деньги на это выделит депутат Законодательного собрания Свердловской области, собственник торгового центра Владимир Смирнов.

- Сумма, необходимая для постройки перехода, около 50 миллионов рублей. Проект реализуется на мои средства. Идею подкинули сами граждане, - пишет Владимир Смирнов на своей странице в социальной сети.

По словам депутата, переход будет удобен посетителям ТЦ, прежде всего, маломобильным группам. Сейчас получится создать необходимую инфраструктуру для инвалидов и мам с колясками, а торговый центр получит дополнительных посетителей.