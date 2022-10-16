В Екатеринбурге за сутки в ДТП пострадали три человека

Водителей призвали к бдительности во время поездок Фото: Алексей БУЛАТОВ

За субботу, 15 октября, на дорогах Екатеринбурга зарегистрированы три дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по городу.

В авариях пострадали три человека. Им оказана медицинская помощь. Стражи порядка призывают соблюдать правила дорожного движения – на улицах уральской столицы скользко из-за дождя. Поэтому водителям нужно сохранять бдительность и соблюдать скоростной режим.

Ранее синоптики сообщили, что в воскресенье, 16 октября, в Екатеринбурге на протяжении дня периодически ожидаются осадки в виде дождя. Вечером в городе будет пасмурно.