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Происшествия16 октября 2022 7:24

В Екатеринбурге за сутки в ДТП пострадали три человека

Зарегистрировано два ДТП
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Водителей призвали к бдительности во время поездок

Водителей призвали к бдительности во время поездок

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За субботу, 15 октября, на дорогах Екатеринбурга зарегистрированы три дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по городу.

В авариях пострадали три человека. Им оказана медицинская помощь. Стражи порядка призывают соблюдать правила дорожного движения – на улицах уральской столицы скользко из-за дождя. Поэтому водителям нужно сохранять бдительность и соблюдать скоростной режим.

Ранее синоптики сообщили, что в воскресенье, 16 октября, в Екатеринбурге на протяжении дня периодически ожидаются осадки в виде дождя. Вечером в городе будет пасмурно.