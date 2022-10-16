Сергей Исаев не в первый раз публикует фото с отцом. Фото: страница актера в социальной сети

Сергей Исаев опубликовал редкие семейные фото с отцом и сыновьями. Звезда «Уральских пельменей» поздравил своего папу Владимира Даниловича.

- С праздником! С днем отца, - подписал подборку архивных фотографий актер. Ранее Сергей Исаев трогательно поздравлял отца с днем рождения. - Спасибо за походы на лыжах, за баню, за рыбалку, за автомат из ДСП на зарницу, спасибо за все! - говорил шоумен в трогательном послании.

Сергей Исаев опубликовал редкие семейные фото. Фото: страница актера в социальной сети

Актер нередко делится приятными воспоминаниями, связанными с семьей. Трепетные чувства он также выражал в поздравлении для своей мамы Татьяны Федоровны.

- С Днем рождения моя любимая мамочка! Я никогда не помнил, сколько тебе лет, потому что ты для меня всегда самая красивая, любимая, понимающая Здоровья, счастья, пусть твои цветочки будут самые красивые в мире, как ты! Вечером, конечно, приеду на трубочки со сгущенкой, холодец и пельмени! - написал Сергей Исаев.

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