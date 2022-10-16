Волейболистки «Уралочки» уступили соперницам из столичного «Динамо»

"Уралочка" уступила соперникам из Москвы. Фото: пресс-служба волейбольного клуба "Уралочка-НТМК"

Волейболистки из команды «Уралочка-НТМК» в четвертом туре чемпионата России проиграли со счетом 0:3 соперникам из московского «Динамо». Игра прошла 15 октября на площадке «Форума» в Нижнем Тагиле. Таким образом, уральская команда потерпела первое поражение в этом сезоне на своей площадке после двух побед.

Во второй партии подопечные Николая Карполя шли на равных с соперницами, но к концу партии уступили со счетом 24:26. В двух других партиях соперники сохранили преимущество: 18:25 и 19:25.

- Если в общем брать, то мы, конечно, проиграли. Но в этой игре у нас были и хорошие моменты. Пока «Динамо» не готовы побеждать. Чемпионат долгий, поэтому посмотрим, потренируемся, - рассказал по итогам игры тренер команды «Уралочка-НТМК» Владимир Вертелко.