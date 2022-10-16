Екатеринбург на два дня оставят без радио и ТВ

На телебашне проведут профилактические работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга и Свердловской области на два останутся без телевидения и радио. Профилактические работы на станциях проведут 17 и 18 октября 2022 года по всему региону.

Перебои с вещанием коснутся телевизионных каналов – Первый канал, «Россия-1», «Россия-24», «Россия К», НТВ, «Матч ТВ», «5 канал», ОТР, «ТВ-Центр», «Карусель», ТНТ, СТС, «Пятница», «Домашний», «Спас», ТВ-3, «Звезда», «Муз-ТВ» и «Мир24».

Кроме этого, на протяжении двух дней будет ограничено вещание радиостанций «Маяк», «Вести ФМ», «Радио России», «Звезда» и «Мир». 19 октября с 4 часов утра до полудня будут проблемы с вещанием радио «Орфей».

- На станциях проведут профилактические и другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, - уточняется на сайте Цифрового эфирного телевидения.