В Екатеринбург пришла дождливая погода

В Екатеринбурге установилась дождливая погода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в воскресенье, 16 октября, установилась дождливая погода. С утра в уральской столице моросит дождь, небо полностью затянуто тучами.

Утром в Екатеринбурге +6 градусов, днем небольшой дождь продолжит идти без перерыва, в городе немного потеплеет до +7 градусов. Вечером будет облачно с прояснениями, + 5. Ночью пасмурно и +5.

В первой половине дня в Екатеринбурге будет дуть северо-западный ветер, 3-4 метра в секунду. Во второй половине дня ветер сменится на западный, 3-4 метра в секунду.

Отметим, что дождь будет идти в уральской столице с перерывами на протяжении нескольких дней на будущей неделе.

Погода на октябрь 2022 года в Екатеринбурге – по ссылке.