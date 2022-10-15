Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 октября 2022 16:31

В ноябре появятся прямые рейсы из Екатеринбурга на Гоа

Полеты запланированы по вторникам и пятницам
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Программа будет действовать до 2 апреля 2023 года

Программа будет действовать до 2 апреля 2023 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ноябре запустят прямые рейсы из Екатеринбурга на Гоа. Об этом сообщает ассоциация туроператоров.

- Туроператор Anex Tour анонсировал запуск пакетных туров в Гоа на чартерных рейсах, - говорится в сообщении.

Полеты начнут выполнять в середине ноября. Программа будет действовать до 2 апреля 2023 года. Рейсы будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и пятницам.

Ранее сало известно, что авиакомпания «Ижавиа» начнет в ноябре выполнять рейсы из Екатеринбурга в Ижевск в рамках программы субсидирования региональных воздушных перевозок. Новые полеты начнут выполнять с 4 ноября два раза в неделю на самолетах Boeing 737-800.