В Екатеринбурге у женщины из квартиры украли золотые украшения на 40 тысяч

Подозреваемым оказался 31-летний местный житель Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге у местной жительницы из квартиры украли золотые украшения на 40 тысяч рублей. Об этом сообщает городское УМВД.

- В отдел полиции № 7 обратилась местная жительница, которая сообщила полицейским, что на улице Белинского неизвестный похитил у нее золотые изделия из квартиры, - говорится в сообщении.

Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний местный житель. Он раньше не был судим. Украшения изъяли и вернули хозяйке.

На мужчину завели дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас силовики проверяют подозреваемого на причастность к иным аналогичным преступлениям.