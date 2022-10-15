В Екатеринбурге уже сутки не могут потушить пожар на складе с пластиком

Тушение осложняется большой горючей загрузкой ангара и сильным задымлением. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге пожар на складе с пластиковой продукцией в промзоне на улице Аппартаной тушат уже больше суток. Сообщение о возгорании поступило спасателям 14 октября в 16:32.

В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что огонь локализован. По последним данным, стихия бушует на площади в 4,8 квадратных метра.

Тушение осложняется большой горючей загрузкой ангара и сильным задымлением. От огня обрушилась крыша склада. Есть информация об одном пострадавшем.

А специалисты Роспотребнадзора выявили превышение концентрации загрязняющих веществ в воздухе из-за пожара. Исследования проводятся и в мобильной лаборатории экспресс-методами, и в лабораториях контроля химических факторов классическими методами. Уже проведено 145 исследований. Работа продолжается в круглосуточном режиме.