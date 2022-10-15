В Екатеринбурге прошел митинг в поддержку российских военных

В митинге приняли участие волонтеры, собирающие помощь для мобилизованных и беженцев. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге 15 октября прошел митинг в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации. Акцию устроили уральцы, участвующие в сборе помощи мобилизованным, их родным и беженцам с Донбасса. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- Наши волонтеры получают обращение от семей наших защитников, оказывают бытовую и юридическую помощь, психологическую поддержку, заботятся о животных, чтобы семьи, чьи отцы, дети, мужья ушли участвовать в специальной военной операции, чувствовали, что они не одни, – сказала в своей речи руководитель движения #МыВместе в регионе Евгений Дайнес.

Акция прошла на площади перед «Екатеринбург Ареной».

Ранее стало известно, что в Еланском учебном центре и 32 военном городке начинают работать мобильные приемные для мобилизованных. В них можно будет получить все ответы на вопросы по мобилизации. Также в колл-центре оказывают помощь профильные специалисты: нотариусы, приставы и сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека.