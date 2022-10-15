В Еланском гарнизоне начинают работать мобильные приемные для мобилизованных

В первый день работы в мобильную приемную в 32 военном городке обратилось 180 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Еланском учебном центре и 32 военном городке начинают работать мобильные приемные для мобилизованных. В них можно будет получить все ответы на вопросы по мобилизации, а также помощь профильных специалистов. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

- В каждой работают по три специалиста аппарата уполномоченного, приставы, нотариусы. Звучит много вопросов по кредитным, ипотечным каникулам, банковским операциям, вопросам доверенностей, - сообщила она.

Омбудсмен отметила, что в мобильных приемных помогают жителям всех регионов России. Колл-центры работу с главами регионов и городов, военными комиссариатами, военной прокуратуры и военно-следственного комитета.

В первый день работы в мобильную приемную в 32 военном городке обратилось 180 человек. Приемная в Елани начнет работу 18 октября.