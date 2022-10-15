В Екатеринбурге пропала 37-летняя женщина

женщина исчезла 10 октября. Фото: «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге ищут 37-летнюю Светлана Калинину. Она пропала 10 октября. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

- Нуждается в медицинской помощи, - говорится ориентировке.

На момент исчезновения Светлана была одета в темно-синюю куртку, коричневый свитер, светло-голубые леггинсы и темно-синие кроссовки.

Приметы:

Рост: 178 сантиметров

Телосложение: нормальное

Глаза: карие

Волосы: черные

Волонтеры просят всех, кому что-то известно о местонахождении Светланы, позвонить по номерам: 8 982 744 12 45, 8 800 700 54 52 или 112.