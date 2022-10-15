Екатеринбурженка потеряла телефон и с ее карты списали 60 тысяч рублей

Карта была привязана к номеру телефона потерпевшей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 50-летняя местная жительница потеряла телефон, но на этом беды не закончились. К номеру была привязана банковская карты. С нее злоумышленник списал 60 тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в хищении денег с карты заявительницы и задержали. Им оказался ранее судимый за кражу 29-летний местный житель, - рассказали в городском УМВД.

Мужчина признался в преступлении. Он рассказал, что нашел телефон на улице. После этого у него появилась идея украсть деньги с карты потерпевшей. Сам гаджет подозреваемый продал третьим лицам.

На мужчину завели дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета). Ему грозит до шести лет лишения свободы.