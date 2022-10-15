В Екатеринбурге мужчина отобрал телефон у прохожего, угрожая натравить собаку

Полиция задержала подозреваемого Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция задержала 29-летнего мужчину, который отобрал телефон у прохожего, угрожая натравить на него собаку. Об этом сообщает городское УМВД.

12 октября в полицию обратился 44-летний местный житель. Он рассказал, что около 15:00 на улице Полежаевой к нему подошли двое незнакомых пьяных мужчин.

- Один из незнакомцев стал угрожать заявителю и потребовал отдать ему телефон. При этом в качестве аргумента злоумышленник использовал крупную собаку, которую он, как выяснилось позже, подобрал на улице незадолго до преступления, - говорится в сообщении УМВД.

Подозреваемый пообещал натравить животное на потерпевшего, если тот не отдаст гаджет. Мужчина отдал телефон. Через некоторое время заявитель обратился к экипажу Росгвардии, который неподалеку патрулировал территорию

- Сотрудники предложили потерпевшему проследовать с ними на служебном автомобиле по маршруту патрулирования для розыска и задержания подозреваемых, - рассказали в Управлении Росгвардии по Свердловской области.

На улице Готвальда силовики задержали двух мужчин 29 и 36 лет. 29-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Он был в этот раз инициатором разбойного нападения.

В ходе опроса злоумышленник признал свою вину. Во время досмотра у него изъяли украденный телефон. На 29-летнего мужчину завели дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).