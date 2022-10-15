В Екатеринбурге из-за пожара в промзоне выявили загрязнение воздуха

Пробы воздуха брали в двух точка: на улице Аппаратная, 8 и Корепина, 42. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге выявили превышение концентрации загрязняющих веществ в воздухе из-за пожара в промзоне на улице Аппаратная. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

- В объеме завершенных исследований в контрольной точке по ул. Аппаратная, 8 выявлены превышения ПДК в максимально разовых концентрациях загрязняющих веществ: этилацетат, этенилбензол, бутилацетат, - говорится в сообщении.

Пробы воздуха брали в двух точка: на улице Аппаратная, 8 и Корепина, 42. Санврачи рекомендуют горожанам не открывать окна, избегать пребывания на открытом воздухе, носить на улице маски и респираторы. Также следует пить больше воды, промывать глаза, нос и горло.

Помимо этого, медики советуют отказаться от курения, делать дома влажную уборку. При появлении признаков одышки, кашля и бессонницы, а также обострении хронических болезней, необходимо обратиться к врачу.

Крупный пожар в ангаре с пластиковой продукцией на улице Аппартная, 7/1 вспыхнул днем 14 октября. Локализовать пожар удалось 15 октября в 00:04. Огонь охватил 4,8 тысячи квадратных метров. У здания обрушилась крыша. Кроме того, в пожаре пострадал один из арендодателей помещения.