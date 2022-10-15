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Происшествия15 октября 2022 5:31

В Екатеринбурге ищут водителя, сбившего подростка на парковке фитнес-клуба

Человек, который был за рулем, скрылся с места ДТП
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Авария произошла на проспекте Космонавтов, 29г . Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Авария произошла на проспекте Космонавтов, 29г . Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция ищет водителя, который 14 октября сбил 15-летнего подростка на парковке фитнес-клуба Ultra Beauty на Уралмаше. Об этом сообщает городское ГИБДД.

- По предварительной информации неустановленный водитель, управляя автомобилем черного цвета двигаясь по парковке фитнеса клуба Ultra Beauty, допустил наезд на пешехода, - говорится в сообщении.

Авария произошла на проспекте Космонавтов, 29г около 22:00. Подростка с различными травмами доставили в больницу. Водитель скрылся с места ДТП. Инспекторы устанавливают его личность и местонахождение.

Полиция просит всех, кто располагает какой-то информацией по этому ДТП, обратиться по телефонам: 8 (343) 263-19-02, 8 908 632 99 46 или 02, а так же по адресу улица Степана Разина, 20.