В Екатеринбурге женщина за рулем иномарки сбила 13-летнего мальчика

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге женщина за рулем иномарки Mazda 2 сбила 13-летнего мальчика, который хотел перейти дорогу в неположенном месте. Авария произошла вечером 14 октября на улице Гурзуфской. Пострадавшего школьника увезли в детскую больницу № 9.

- Ребенок после школы ушел гулять с одноклассниками, Они направились в магазин и решили перебежать проезжую часть в неустановленном месте из-за стоящих на обочине автомобилей. Мать мальчика пояснить его поведение не смогла, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

За рулем иномарки находилась 56-летняя женщина, которая имеет 11-летний водительский стаж, за это время ее один раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД. В момент столкновения она была трезва.