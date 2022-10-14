Хоккейный клуб «Автомобилист» по буллитам обыграл казанский «Ак Барс»

Сейчас в активе команды 27 баллов в 18 встречах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене по буллитам обыграл казанский «Ак Барс». Встреча, прошедшая в КРК «Уралец», завершилась со счетом 2:1.

Гости площадки первыми отрыли счет в игре, на 17 минуте первого периода отличился нападающий Михаил Глухов. На этот гол хозяева ответили точным броском Дениса Баранцева. Однако больше заброшенных шайб зрители на трибунах не дождались. Кстати, на сегодняшнем матче был аншлаг, были проданы все билеты.

Овертайм также не помог выявить победителя, поэтому команды отправились определить сильнейшего в серии послематчевых бросков. Более удачливыми оказались «шоферы», они и забрали два очка.

Сейчас в активе команды 27 баллов в 18 встречах, что позволяет екатеринбуржцам лидировать в восточной конференции. На следующей игре уральцы примут хабаровский «Амур».