В храме Екатеринбурга совершили молебен «О победе русского воинства»

Настоятель Игорь Бачинин предложил прихожанам собираться на молитву каждую пятницу. Фото: пресс-служба екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге совершили молебен «О победе русского воинства», верующие собрались в храме во имя святителя Николая Чудотворца, который действует при Уральском горном университете. Настоятель Игорь Бачинин предложил прихожанам собираться на молитву каждую пятницу.

- Соборная (общая) молитва имеет большую силу. Немало примеров в истории, когда именно молитвенное обращение к Господу и Пресвятой Богородице помогало русскому народу даже в самых сложных битвах и противостояниях. Поэтому считаем своим долгом поддержать наших воинов сугубой молитвой, - обратился к собравшимся протоиерей.

Накануне стало известно, что во время проведения специальной военной операции погиб студент Уральского государственного горного университета Иван Овсянов, который в июне 2022 года отправился из Екатеринбурга на Донбасс добровольцем.