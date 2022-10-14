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Общество14 октября 2022 15:58

В храме Екатеринбурга совершили молебен «О победе русского воинства»

Настоятель Игорь Бачинин предложил прихожанам собираться на молитву каждую пятницу
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Настоятель Игорь Бачинин предложил прихожанам собираться на молитву каждую пятницу. Фото: пресс-служба екатеринбургской епархии

Настоятель Игорь Бачинин предложил прихожанам собираться на молитву каждую пятницу. Фото: пресс-служба екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге совершили молебен «О победе русского воинства», верующие собрались в храме во имя святителя Николая Чудотворца, который действует при Уральском горном университете. Настоятель Игорь Бачинин предложил прихожанам собираться на молитву каждую пятницу.

- Соборная (общая) молитва имеет большую силу. Немало примеров в истории, когда именно молитвенное обращение к Господу и Пресвятой Богородице помогало русскому народу даже в самых сложных битвах и противостояниях. Поэтому считаем своим долгом поддержать наших воинов сугубой молитвой, - обратился к собравшимся протоиерей.

Накануне стало известно, что во время проведения специальной военной операции погиб студент Уральского государственного горного университета Иван Овсянов, который в июне 2022 года отправился из Екатеринбурга на Донбасс добровольцем.