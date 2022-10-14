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Общество14 октября 2022 14:12

В Нижнем Тагиле предприниматель пожаловался на клиентов, ворующих сахар в автомате для кофе

Бизнесмен напомнил, что подобное поведение может расцениваться как кража
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Бизнесмен напомнил, что подобное поведение может расцениваться как кража

Бизнесмен напомнил, что подобное поведение может расцениваться как кража

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Нижнем Тагиле предприниматель пожаловался на посетителей торгового центра «Малина», которые воруют сахар из автомата по продаже кофе. Он опубликовал видео, на котором мужчина забирает пакетики из кофейного автомата, а затем складывает их в поддон коляски. Запись опубликована в паблике «Инцидент. Нижний Тагил».

- Люди, вот стараешься для вас и вашего удобства и комфорта... и чем по итогу вы нам отплачиваете? Ну нельзя же так себя вести... Хочу заметить, что в таких кофе-автоматах все крышки, палочки, сахар и сиропы предназначены исключительно только для напитков, приготовленных тут же, - негодует бизнесмен.

Он напомнил, что подобное поведение может расцениваться как кража, за которую можно понести ответственность.