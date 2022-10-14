В Нижнем Тагиле предприниматель пожаловался на клиентов, ворующих сахар в автомате для кофе

Бизнесмен напомнил, что подобное поведение может расцениваться как кража Фото: Иван ВИСЛОВ

В Нижнем Тагиле предприниматель пожаловался на посетителей торгового центра «Малина», которые воруют сахар из автомата по продаже кофе. Он опубликовал видео, на котором мужчина забирает пакетики из кофейного автомата, а затем складывает их в поддон коляски. Запись опубликована в паблике «Инцидент. Нижний Тагил».

- Люди, вот стараешься для вас и вашего удобства и комфорта... и чем по итогу вы нам отплачиваете? Ну нельзя же так себя вести... Хочу заметить, что в таких кофе-автоматах все крышки, палочки, сахар и сиропы предназначены исключительно только для напитков, приготовленных тут же, - негодует бизнесмен.

Он напомнил, что подобное поведение может расцениваться как кража, за которую можно понести ответственность.