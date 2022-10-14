На Урале в выездных пунктах вакцинации начали делать прививки от гриппа

Желающие могут привиться без предварительной записи и очередей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в выездных пунктах вакцинации начали делать прививки не только от COVID-19, но и от гриппа, дифтерии и гепатита В. Желающие могут привиться без предварительной записи и очередей.

- Обращаем внимание, что министерством здравоохранения РФ разрешено проводить одновременную вакцинацию населения против гриппа и новой коронавирусной инфекции. Вакцина доступна во всех выездных пунктах, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

В частности, в Екатеринбурге пункты открыты в следующих торговых центрах: «Гринвич», «МЕГА», «Дирижабль», «Глобус», «Окей», «Кировский»

Ранее в Свердловской области начали расти заболеваемость ОРВИ, за минувшую неделю зарегистрировано 35,6 тысячи случаев. По данным Роспотребнадзора, это ниже на 9%, чем на прошлой неделе, но выше среднего многолетнего уровня.