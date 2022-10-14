В горящем ангаре на Эльмаше обрушилась кровля

На место выехал начальник свердловского МЧС Виктор Теряев. Фото: читатель

В горящем ангаре на улице Аппартаная в Екатеринбурге обрушилась кровля. Площадь возгорания стремительно растет. Огонь охватил уже 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- На месте тушения пожара создано четыре боевых участка, работают четыре звена газодымозащитной службы. Разведка пожара производится с помощью беспилотного летательного аппарата, - говорится в сообщении.

На место выехал начальник свердловского МЧС Виктор Теряев. Также туда направились специалисты Роспотребнадзора для контроля качества атмосферного воздуха.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 14 октября в 16:32. Тогда площадь возгорания составляла 100 «квадратов». Загорелась пластиковая продукция в ангаре. В МЧС заявляли, что тушение осложняется большой горючей загрузкой помещения и сильным задымлением.