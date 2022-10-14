В Нижнем Тагиле на обочине дороги заметили Хатико

Фото: Социальная сеть «Вконтакте» сообщество TagilCity.ru

В Нижнем Тагиле в районе Тагилстроя очевидцы стали свидетелями печальной картины. На обочине дороги большой пес охранял тело маленькой сбитой собачки. Пес не убежал и ждал хозяина, как Хатико. Об этом сообщает издание TagilCity.ru

На пешеходном переходе были видны следы крови. Поэтому, тагильчане предполагают, что с маленькой собакой произошел несчастный случай. Не исключено, что она попала под колеса проезжавшего автомобиля. Рядом с ее телом на тротуаре сидел пес. На нем был ошейник.

- Хочется верить, что хозяева питомца отзовутся. Люди увидят и задумаются: не нужно отпускать питомцев на самовыгул и гонять, - рассказала Надежда.

Еще один случай с питомцами на самовыгуле произошел на Красногвардейской. Днем, 14 октября, жители забрали на передержку маленького пса.

-Пес бросался под колеса машин и не давался в руки. Спустя час нам удалось его поймать. Теперь ищем его хозяев, - рассказала «КП-Екатеринбург» волонтер Анна.