В Екатеринбурге компания УГМК построит здание на пересечении улиц Первомайской и Пушкина

Конкретных сроков реализации проекта пока нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге компания УГМК построит семиэтажное здание на пересечении улиц Первомайской и Пушкина. Общая площадь застройки составит 657.2 квадратных метров.

По данным издания 66.ru, археологическое исследование показало, что постройка не представляет опасности для находящихся рядом объектов культурного наследия. Конкретных сроков реализации проекта пока нет.

Для специальной и пожарной техники предусмотрена возможность проезда с двух сторон по усиленному покрытию благоустройства, - говорится в документации.

Ранее компания «УГМК Застройщик» обновила проект по застройке «Екатеринбург Сити». Скорректированные рендеры стали частью нового этапа в согласовании проекта.

- Это логически следующий этап согласования той концепции, которую мы презентовали в прошлом году на «ИННОПРОМЕ», - уточнили «КП Екатеринбург» в пресс-службе «УГМК Застройщик».