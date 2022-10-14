Мужчина рассказал, что вместе с коллегой он выпивал после работы, в какой-то момент между ними произошла словесная перепалка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге охранник ударил ножом своего коллегу во время ссоры. 43-летнего пострадавшего увезли в городскую больницу № 36 поздним вечером 12 октября с проникающим ножевым ранением груди. В полицию обратились врачи.

- Экспертиза показала, что гражданину был нанесен тяжкий вред здоровью. Получив сообщение о произошедшем, наряд патрульно-постовой службы в короткие сроки задержал подозреваемого. Им оказался 48-летний местный житель, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Мужчина рассказал, что вместе с коллегой он выпивал после работы, в какой-то момент между ними произошла словесная перепалка, которая быстро переросла в драку и поножовщину.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы, - добавили в полиции.