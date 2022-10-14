В Екатеринбурге вспыхнул пожар в районе Промышленного проезда

На площади 100 квадратных метров горит пластиковая продукция в помещении ангара. Фото: паблик «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге жители заметили крупный пожар. Огонь вспыхнул в районе Промышленного проезда. Об этом сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».

При этом от очага возгорания валит черный дым. В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 16:32. Возгорание зарегистрировали на улице Аппаратной.

По предварительной информации, на площади 100 квадратных метров горит пластиковая продукция в помещении ангара. На месте работают спасатели.

Ранее, 13 октября, в коллективном саду в Екатеринбурге на улице Караванная произошел серьезный пожар. Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров. Сгорели два садовых дома и надворные постройки.