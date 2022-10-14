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Общество14 октября 2022 11:53

В Екатеринбурге строители на две недели закроют движение по улице Павла Шаманова

Работы пройдут напротив жилого дома № 48
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Работы пройдут напротив жилого дома № 48 с 12 до 26 ноября

Работы пройдут напротив жилого дома № 48 с 12 до 26 ноября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге строители на две недели закроют движение по нечетной стороне улицы Павла Шаманова. Работы пройдут напротив жилого дома № 48 с 12 до 26 ноября этого года.

- Перекрытие связано с проведением строительно-монтажных работ по прокладке закрытого кабельного прохода через улицу. Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, ранее стало известно, что дорожники на две недели перекроют движение на двух улицах Солнечного микрорайона. Речь идет об улицах Чемпионов и Любви. Автомобилисты не смогут попасть на эти участки с 6 по 19 октября.

Работы проведет ООО «Уралдортехнологии». Закрытие связано со строительством самой улицы Любви.