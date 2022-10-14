Свердловская железная дорога участвует в создании «Сухого порта»

В проект включат три комплекса, которые построят на станциях Фото: Михаил ФРОЛОВ

Свердловская железная дорога принимает участие в проекте «Сухой порт». Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В единую систему проекта включат возводимый на станции «Аппаратная» в Екатеринбурге транспортно-логистический центр «Уральский». Также в проект попадут комплексы, которые в перспективе появятся на станциях «Гипсовая» и «Седельниково».

Также работники Свердловской железной дороги обустраивают пути на крупных предприятиях. Сейчас также завершается создание железнодорожной инфраструктуры для работы особой экономической зоны «Титановая долина».

В целом же «Сухой порт» соединит грузовые и сортировочные станции, а также сеть грузовых терминалов.