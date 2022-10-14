На Уралмаше в ДТП с Kia Spectra и Toyota Land Cruiser пострадал двухлетний малыш

Инспекторы установили, что за рулем Kia была 28-летняя мать ребенка. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге около двенадцати часов дня 14 октября произошло ДТП с двумя легковушками. В столкновении Kia Spectra и Toyota Land Cruiser пострадал двухлетний мальчик. Ребенок сидел в детском кресле в Kia. Об этом сообщает городское ГИБДД.

- По предварительной информации, водитель автомобиля Kia Spectra двигаясь по улице Восстания в сторону улицы 40 лет Октября, при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser, который двигался прямо, - говорится в сообщении.

При столкновении иномарок сработала подушка безопасности, об которую ударился ребенок. Мальчика доставили в больницу.

Инспекторы установили, что за рулем Kia была 28-летняя мать ребенка. Ее стаж вождения составляет восемь лет. Toyota управлял 45-летний мужчина. Его стаж вождения составляет 22 года. Водитель рассказал, что был уверен, что Kia уступит ему дорогу.