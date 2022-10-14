Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 октября 2022 10:51

Депутат Госдумы Жанна Рябцева отреагировала на сообщение об объявлении ее в розыск

По словам Рябцевой, этого стоило ожидать
Авторы (2):
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Людмила ВАРАКИНА
Жанна Рябцева ожидала, что ее объявят в розыск

Жанна Рябцева ожидала, что ее объявят в розыск

Фото: Алексей БУЛАТОВ

УСБУ Хмельницкой области Украины объявило депутата Госдумы Жанну Рябцеву в розыск по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Жанна Рябцева в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] отреагировала на это сообщение.

- Учитывая то, что нахожусь давно под санкциями, было даже немного смешно. Значит, будет референдум и в Хмельницкой области. Все, конечно, с их стороны интересно, но будет еще интереснее, если они не прекратят делать то, что они продолжают делать с мирным населением Донбасса, - заверила Жанна Рябцева.