Депутат Госдумы Жанна Рябцева отреагировала на сообщение об объявлении ее в розыск

Жанна Рябцева ожидала, что ее объявят в розыск Фото: Алексей БУЛАТОВ

УСБУ Хмельницкой области Украины объявило депутата Госдумы Жанну Рябцеву в розыск по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Жанна Рябцева в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] отреагировала на это сообщение.

- Учитывая то, что нахожусь давно под санкциями, было даже немного смешно. Значит, будет референдум и в Хмельницкой области. Все, конечно, с их стороны интересно, но будет еще интереснее, если они не прекратят делать то, что они продолжают делать с мирным населением Донбасса, - заверила Жанна Рябцева.