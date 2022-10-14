В Кольцово задержали пассажира из Таджикистана с опасной молочной продукцией

Молочную продукцию изъяли и уничтожили Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кольцово 13 октября задержали пассажира из Таджикистана с опасной молочной продукцией. Вычислили его при проведении государственного ветеринарного контроля ручной клади и багажа пассажиров сотрудники регионального Россельхознадзора и Кольцовской таможни.

- 1,0 кг молочной продукции был ввезен без ветеринарных сопроводительных документов, без разрешения Россельхознадзора на ввоз, без маркировки, без заводской упаковки, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

В целях предупреждения распространения на территории РФ инфекционных заболеваний небезопасная продукция была изъята и уничтожена. Материалы дела переданы в таможенные органы.