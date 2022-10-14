На рост числа покусов повлияли природные факторы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Активный сезон передачи клещевых инфекций подошел к концу. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Свердловской области. За полгода от укусов клещей пострадали 47,4 свердловчан. Как отмечают специалисты, это в 1,39 раза выше аналогичного периода прошлого года и в 1,5 раза выше среднемноголетних данных.

- На рост числа покусов повлияли, прежде всего, природные факторы: пик сезона клещевой активности в начале лета совпал с небывало ранним и богатым урожаем грибов в лесах, - рассказали в ведомстве.

Среди пострадавших диагноз «клещевой вирусный энцефалит» подтвержден у 175 человек, «клещевой иксодовый боррелиоз» - у 592.

По данным Роспотребнадзора за девять месяцев 2022 года проведено 522,5 тысяч прививок против клещевого энцефалита.