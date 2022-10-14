Движение на трассе под Каменском-Уральским открыто в реверсивном режиме

Ремонт путепровода завершат в ноябре Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 октября 2022 года движение на мосту на 92 километре Южного обхода рядом с Каменском-Уральским на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган открыли в реверсивном режиме. Реверсивное движение будет действовать до ноября. Об этом пишет портал KU66.RU.

Подрядчик не успел в срок отремонтировать объект, поэтому сейчас действует только одна полоса, на второй половине моста идет бетонирование, асфальт тут будут укладывать в ноябре.

Ранее большегрузам приходилось на протяжении месяца ездить через центре Каменска-Уральского.