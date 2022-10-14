В муниципалитеты Свердловской области доставили 26 новых коммунальных машин

«Спецавтобаза» закупила 26 новых мусоровозов, ломовозов, бункеровозов и самосвалов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области «Спецавтобаза» закупила 26 новых мусоровозов, ломовозов, бункеровозов и самосвалов. Их доставили в Чкаловский и Орджоникидзевский районы Екатеринбурга, Верхнюю Пышму, Среднеуральск, Березовский и Режевской городской округ.

- Вся закупленная техника - российского и белорусского производства, это позволит избежать трудностей с приобретением запчастей для нее, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Также там отметили, что к 2030 году в Свердловской области в рамках нацпроекта «Экология» появятся 12 современных мусоросортировочных комплексов. Общая мощность переработки мусора на них составит 1,5 миллионов тонн.