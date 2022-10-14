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Общество14 октября 2022 9:36

В муниципалитеты Свердловской области доставили 26 новых коммунальных машин

Вся техника - российского и белорусского производства
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
«Спецавтобаза» закупила 26 новых мусоровозов, ломовозов, бункеровозов и самосвалов

«Спецавтобаза» закупила 26 новых мусоровозов, ломовозов, бункеровозов и самосвалов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области «Спецавтобаза» закупила 26 новых мусоровозов, ломовозов, бункеровозов и самосвалов. Их доставили в Чкаловский и Орджоникидзевский районы Екатеринбурга, Верхнюю Пышму, Среднеуральск, Березовский и Режевской городской округ.

- Вся закупленная техника - российского и белорусского производства, это позволит избежать трудностей с приобретением запчастей для нее, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Также там отметили, что к 2030 году в Свердловской области в рамках нацпроекта «Экология» появятся 12 современных мусоросортировочных комплексов. Общая мощность переработки мусора на них составит 1,5 миллионов тонн.