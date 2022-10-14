В Екатеринбурге будут судить директора компании, скрывшего от налоговой 3 млн рублей

Материалы передали в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить 64-летнего директора ООО «Производственное предприятие «Призма», который скрыл от налоговой больше трех миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Мужчина знал о недоимке компании по налогам, сборам и страховым взносам на сумму больше 4,3 миллиона рублей. Он организовал расчеты с организациями-кредиторами, минуя расчетные счета своей компании, через другую подконтрольную фирму.

Директора обвиняют по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере). Материалы передали в суд.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 54-летнего гендиректора ООО «Компания «УТХ» будут судить за уклонение от уплаты налогов в размере больше 24,9 миллионов рублей. Во время расследования дела на 19 машин разных марок, принадлежащих обвиняемому, наложили арест.