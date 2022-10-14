Подозрительный мужчина пристает к женщинам и детям на улицах Нижнего Тагила

Мужчина пугает горожан. Фото: паблик ♡ Беременность♡ Родители ♡ Дети. Нижний Тагил

Жители Нижнего Тагила жалуются на подозрительного мужчину, который на улицах города кидается с кулаками на женщин и детей. Мужчина был замечен в центре города, а также в микрорайоне Красный камень.

По данным портала TagilCity.ru, в подъезде одного из многоквартирных домов этот мужчина напал на 11-летнюю девочку, толкал ее и прижимал к стенке. После этого мама ребенка написала заявление в полицию. Нападавшего продержали несколько дней, а потом отпустили.

Горожане рассказывают, что неадекватный мужчина по имени Артем живет на Красном камне.