В Екатеринбурге мужчина вырвал телефон из рук пассажирки маршрутки и сбежал

Мужчина дал силовикам признательные показания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге у 40-летней женщины в маршрутке украли телефон за 20 тысяч рублей. Мужчина вырвал гаджет у нее из рук и выбежал на остановке, сообщает городское УМВД.

- В утреннее время она ехала на работу в маршрутном автобусе, подъезжая к остановке «Пехотинцев» на улице Бебеля, неизвестный выхватил у нее из рук мобильный телефон, после чего успел выбежать из автобуса и скрыться через ближайшие дворы, - говорится в сообщении.

Инцидент произошел днем 10 октября. Полицейские смогли задержать подозреваемого 13 октября. Им оказался ранее судимый за кражу, грабеж, мошенничество и разбой 35-летний житель Екатеринбурга. Он признался в преступлении.

Мужчина объяснил, что украденный телефон продал скупщикам. Деньги он потратил на личные нужды.

На горожанина завели дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Фигурант задержан. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.