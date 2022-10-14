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Происшествия14 октября 2022 8:58

Мошенники от имени волонтеров-медиков пытались обмануть жителей Ямала

Аферисты попросили пользователей социальной сети перевести им денег
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Мошенники взломали группу волонтеров в социальной сети

Мошенники взломали группу волонтеров в социальной сети

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аферисты взломали группу медиков-волонтеров Ямало-Ненецкого автономного округа. После этого они от имени авторов страницы разместили сообщение с просьбой помочь деньгами на лечение тяжелобольной девочки. Об этом пишет «Ямал 1».

В тексте поста мошенники указали номер карты, куда ямальцев убеждали перевести деньги. Позже выяснилось, что сообщение опубликовано не от лица волонтеров.

Авторы страницы говорят, что не публикуют таких постов, а информация о сборах сначала транслируется по местному телевидению, после чего публикуется в группе.

В настоящее время сообщение удалено, но кто-то из жителей Ямала мог успеть перевести деньги мошенникам.