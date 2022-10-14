Учителя смогут получить денежные премии в категориях «Мастер года», «Педагог-психолог», «Коррекционный педагог» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил список номинаций премии губернатора для педагогов до десяти. Они будут введены с 2023 года.

- С 2023 года педагоги смогут получить денежные премии в категориях «Мастер года», «Педагог-психолог», «Коррекционный педагог», - рассказали в департаменте информполитики региона.

В этом году это не первое новшество, касаемое премий для свердловских учителей - ранее по поручению главы региона в перечень награждаемых были включены учителя, подготовившие призеров и победителей финала Всероссийской олимпиады школьников в специальной номинации «Олимпиадный успех».

Отметим ,что лауреаты премии губернатора, занявшие первое место, получают награду в размере 270 тысяч рублей, второе место - 220 тысяч рублей, третье - 160 тысяч рублей.