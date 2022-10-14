У жителя Екатеринбурга вскрыли машину и украли вещи на 50 тысяч рублей

Силовики устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Сортировке неизвестные в ночь на 13 октября вскрыли Nissan Qashqai и украли из него вещи на 50 тысяч рублей. Об этом рассказала жена хозяина машины порталу E1.RU.

- Разбили стекло, украли видеорегистратор и личные вещи, - сообщила она.

Машина была припаркована на проспекте Седова. Супруги уже подали заявление в полицию. В городском УМВД «КП-Екатеринбург» рассказали, что проводят проверку. Силовики устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению.

Ранее, в апреле в Екатеринбурге на видео попали подростки, вскрывающие машины. Школьников в капюшонах заметили на Химмаше. Местные жители утверждают, что несовершеннолетние около четырех утра 20 апреля вскрыли несколько машин во дворе по адресу Инженерная, 71.