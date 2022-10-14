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Недвижимость14 октября 2022 8:12

В Екатеринбурге пройдет форум по недвижимости

Мероприятие состоится в ЭКСПО-центре с 18 по 21 октября
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Эксперты обсудят текущее состояние и перспективы рынка недвижимости

Эксперты обсудят текущее состояние и перспективы рынка недвижимости

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 18 по 21 октября на площадке ЭКСПО-центра пройдет форум по недвижимости, который объединит риэлторов, девелоперов и маркетологов. Форум организует Уральская палата недвижимости.

Эксперты обсудят текущее состояние и перспективы рынка недвижимости, ситуацию на рынке новостроек, рынок ипотечных кредитов, нововведения в законодательстве, а также инновационные технологии работы с клиентами.

- В текущей ситуации мы, профессионалы рынка, не можем опираться на эмоции. Необходим комплексный и взвешенный взгляд, который может быть сформирован только в дискуссиях на специально организованных мероприятиях, - говорит президент Уральской палаты недвижимости Валерия Козлова.