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Происшествия14 октября 2022 8:07

Пожарные съехались к зданию суда в Нижнем Тагиле

Людей спасатели не эвакуировали
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Вызов оказался ложным

Вызов оказался ложным

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожарные съехались к зданию суда в Нижнем Тагиле на улице Островского утром, 14 октября. По данным TagilCity.ru, всего собралось порядка 10 различных спецавтомобилей. Пожарные, как сообщает издание, проверяли здание суда, в полицию и налоговую, находящиеся в этом же здании, они не заходили.

- Никого не эвакуируют, ожидают, - сообщила TagilCity.ru очевидица.

В ГУ МЧС по Свердловской области «КП-Екатеринбург» подтвердили, что пожарные выезжали на место. Но по прибытию пожарно-спасательных подразделений признаков пожара зафиксировано нее было.

- Ложный вызов, - сообщили в МЧС.

Напомним, в Екатеринбурге утром, 2 июня, «заминировали» здание Арбитражного суда. Сообщение о якобы заложенной бомбе поступило на электронную почту суда. Из здания все были эвакуированы. Вернуться на рабочие места сотрудники смогли только после осмотра здания силовиками.