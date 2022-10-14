Вызов оказался ложным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожарные съехались к зданию суда в Нижнем Тагиле на улице Островского утром, 14 октября. По данным TagilCity.ru, всего собралось порядка 10 различных спецавтомобилей. Пожарные, как сообщает издание, проверяли здание суда, в полицию и налоговую, находящиеся в этом же здании, они не заходили.

- Никого не эвакуируют, ожидают, - сообщила TagilCity.ru очевидица.

В ГУ МЧС по Свердловской области «КП-Екатеринбург» подтвердили, что пожарные выезжали на место. Но по прибытию пожарно-спасательных подразделений признаков пожара зафиксировано нее было.

- Ложный вызов, - сообщили в МЧС.

Напомним, в Екатеринбурге утром, 2 июня, «заминировали» здание Арбитражного суда. Сообщение о якобы заложенной бомбе поступило на электронную почту суда. Из здания все были эвакуированы. Вернуться на рабочие места сотрудники смогли только после осмотра здания силовиками.