Танкист из Верхней Салды вызвал огонь на себя, чтобы товарищи вынесли раненных с поля боя

Сейчас военный продолжает служить по контракту Фото: Александр БОЙКО

Рядовой из Верхней Салды Артем Савин, выпролнявший боевые задачи в составе экипажа танка, совершил подвиг во время спецоперации на Украине. Он вызвал огонь на себя, что дало возможность его товарищам вынести раненных с пол боя. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил мэр Игорь Сальников.

- Сейчас он продолжает служить по контракту, - рассказал глава Верхней Салды.

Артема Савина наградили медалью «За отвагу». Сальников отметил, что горожанам есть с кого брать пример.

Ранее редакция «КП-Екатеринбург» рассказывала о 23-летнем студенте-медике из столицы Урала Арсении Кислякове. Летом он дважды побывал в зоне спецоперации на Украине. Арсений рассказал «для чего ему нужны такие поездки и, почему он хочет туда вернуться.