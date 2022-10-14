Ребенок во время нахождения в группе продленного дня после посещения столовой поднимался по лестнице, где упал и ударился головой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет выяснит, почему школьник из Асбеста разбил голову. Как рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, 12 октября ученик второго класса прыгал по лестнице и поскользнулся.

- В ходе проверки сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства происшествия, для чего принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, опросу представителей школы, выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью подростка, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Ранее по данному факту проверку начала прокуратура Асбеста. Известно, что 8-летний мальчик сейчас находится в ДГКБ № 9 Екатеринбурга. Ребенок живет и воспитывается бабушкой.